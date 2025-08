"Il Milan è partito da 25 + 5, è arrivato a 27+5 per poi andare a 33,5 + bonus. La cifra totale dell'operazione non tocca i 40 milioni, mentre il Bruges voleva arrivare a quella cifra per dimostrare che il giocatore valeva quello e che loro stessi sapevano venderlo a quel tetto. Il Milan con pazienza ci ha lavorato. La volontà di Jashari di vestire la maglia del Milan è stata decisiva. Il calciatore ha chiesto la cessione una marea di volte e ha forzato la mano in altrettante occasioni. Jashari ha detto no al Borussia Dortmund, al Manchester United e anche ad alcuni club italiani".