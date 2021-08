Calciomercato Milan – James Rodriguez sempre più lontano

Il Milan aveva messo nel mirino James Rodriguez per il calciomercato, ma il fantasista dell’Everton è una pista sempre più fredda. Le ultime.

Il Milan è ancora a caccia di un trequartista di alto livello sul calciomercato e tra i nomi accostati ai rossoneri c'era anche James Rodriguez. Colombiano, classe 1991, gioca nell'Everton. Si è proposto ai rossoneri, avendo un solo altro anno di contratto, ma la trattativa sembra non sia mai decollata davvero. Le richieste del club inglese per lasciarlo andare in anticipo sono infatti molto alte: 28 milioni circa. Troppi per il Milan, che non valuta così tanto Rodriguez. I rossoneri vogliono puntare su altri profili, nonostante il giocatore abbia provato in ogni modo a trasferirsi a Milano. Ora non resta che attendere per capire quale sarà la scelta della dirigenza milanista.