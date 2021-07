Calciomercato Milan – James Rodriguez, ci sono aggiornamenti importanti

Potrebbero arrivare presto novità per il trequartista del Milan. In Russia danno vicinissimo Vlasic, ma non tramonta la pista James Rodriguez

Carmelo Barillà

Potrebbero arrivare presto novità dal calciomercato per il nuovo trequartista del Milan. In Russia danno vicinissimo Nikola Vlasic, ma non tramonta la pista James Rodriguez. Il colombiano è stato accostato più volte ai rossoneri. L’agente, Jorge Mendes, era atteso a Milano nelle scorse settimane, ma i numerosi impegni hanno rimandato il viaggio.

Possibile che Mendes arrivi in Italia nei prossimi giorni per parlare dei vari giocatori assistiti dalla sua agenzia. E chissà che non si torni a fare il nome di James Rodriguez. Il tabloid inglese 'The Sun', infatti, è tornato a parlare del possibileaddio all'Everton del colombiano. Ma le recenti foto apparse sui social del club inglese fanno pensare a tutt'altro.

Si vede James Rodriguez allenarsi con la nuova maglia dei Toffees. Un segnale chiaro per il futuro. Possibile che nei prossimi giorni si metta fine a queste voci. Anche perché il Milan sembra aver già trovato il suo nuovo trequartista. Nikola Vlasic. Conosciamo meglio Ballo Toure, terzino vicino al Milan, in questa intervista esclusiva.