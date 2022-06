Mercato Milan – L’Istanbul Basaksehir chiede lo sconto per Leo Duarte

Tra i giocatori in prestito del Milan c’è Leo Duarte. Continua la trattativa tra rossoneri e l'Istanbul Basaksehir per il riscatto

Tra i giocatori in prestito del Milan c’è il difensore Leo Duarte. Continua la trattativa tra rossoneri e l'Istanbul Basaksehir per il riscatto del brasiliano. Stando alle ultime notizie, riportate da 'calciomercato.com', i turchi vorrebbero uno sconto rispetto al prezzo fissato a 5,5 milioni. L'intenzione del Basaksehir è quella di tenere in squadra Leo Duarte, ma ci sarà da convincere il Milan ad accettare una proposta al ribasso rispetto alla cifra pattuita. Le TOP news di oggi - Il mercato tra uscite e ritorni, l'intervista a Melli >>>