Calciomercato Milan – Isco sempre nel mirino, ma un club inglese è favorito

Le ultime sul calciomercato del Milan. Dalla Spagna riportano l'interesse rossonero per Isco, ma un club inglese sarebbe in vantaggio

Nel corso di ogni sessione di calciomercato, puntale come un orologio svizzero, il nome di Isco viene accostato al Milan. Il giocatore spagnolo è da diverso tempo ai margini del Real Madrid e potrebbe lasciare il club spagnolo già a gennaio, vista la scadenza del contratto a giugno 2022. Secondo quanto riferisce il 'Mundo Deportivo' il Diavolo è una delle squadre interessate, così come la Juventus. Ma sarebbe l'Everton ad essere in vantaggio su tutte le pretendenti.