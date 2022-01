Calciomercato Milan – Isak, il bomber da far crescere con Ibrahimovic

Alexander Isak è un obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima stagione. Può fare coppia con il suo connazionale come nella Svezia

In Spagna, la passata stagione, ha segnato 17 gol in 34 partite di campionato; in questa siamo a 8 reti in 25 gare, con Europa League e Coppa del Re incluse. La valutazione del suo cartellino si attesta sui 40 milioni di euro. Isak, per la 'rosea', ha la fisicità e il senso del gol del vero centravanti: per l'esplosione definitiva, però, manca il passaggio in una grande squadra.