Calciomercato Milan – Investcorp, sogno Osimhen per l’attacco

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Victor Osimhen nel mirino della nuova proprietà rossonera. E' questa l'indiscrezione del Corsport

Il Napoli valuta Osimhen 110 milioni di euro. Una cifra molto importante per un attaccante di 24 anni che ha dimostrato comunque di poter fare molto bene in Serie A. Su di lui ci sono Manchester United - in questo momento in pole position - Arsenal, Newcastle e appunto il Milan arabo, che starebbe valutando la possibilità di fare questo grande colpo.