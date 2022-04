Calciomercato Milan – InvestCorp, budget da 300 milioni: gli obiettivi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola parla del nuovo scenario di calciomercato che riguarderebbe il Milan nel caso in cui il club rossonero passasse da Elliott a InvestCorp nel corso dei prossimi 15 giorni. Gli eventuali, nuovi proprietari del Milan, infatti, avrebbero intenzione di investire ben 300 milioni di euro nella prossima finestra di mercato al fine di rinforzare adeguatamente la squadra di Stefano Pioli. Analizziamo, quindi, le mosse che avrebbero intenzione di fare Mohammed Al Ardhi e soci alla guida del club di Via Aldo Rossi.