Calciomercato Milan – Intrigo Castillejo: in bilico tra Liga e Serie A

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Samu Castillejo potrebbe andare via dai rossoneri. È richiesto da tre club tra Spagna e Italia

Daniele Triolo

Il Milan, in queste ultime ore di calciomercato, potrebbe cedere Samu Castillejo. L'esterno offensivo spagnolo, classe 1995, è infatti corteggiato da più club e, pertanto, non è escluso che entro le ore 20:00 di questa sera (chiusura ufficiale della sessione estiva di trattative) possa andare via dal Diavolo.

Castillejo, ad ogni modo, è al centro di un intrigo, riportato dai quotidiani sportivi oggi in edicola. Il giocatore, ex Málaga e Villarreal, potrebbe infatti tornare a giocare nella Liga spagnola, oppure restare nella Serie A italiana, pur non indossando più la maglia rossonera.

Da un lato, infatti, Manuel García Quilón, il suo storico agente, avrebbe trovato un'intesa per il suo trasferimento alla Real Sociedad. Dall'altro, invece, l'agenzia Stella, che ne curerebbe gli interessi da poco, avrebbe trovato un accordo con il Getafe. La palla passa, pertanto, a Castillejo: a quali manager darà adesso ascolto?

L'opzione italiana, invece, riguarda la Sampdoria, che gradirebbe acquistare Castillejo dal Milan in questo calciomercato con la formula del prestito oneroso. Ancora qualche ora per capire qualcosa in più sul futuro del numero 7 del Diavolo. Milan, preso Messias: i dettagli sull'acquisto del brasiliano >>>