Mercato Milan – L’interesse del Tottenham alza il prezzo di Bremer

Per Gleison Bremer potrebbe scatenarsi una vera e propria asta. Il difensore del Torino piace a Milan, Inter e Tottenham. E il prezzo lievita, facendo il gioco dei granata. Potrebbero non bastare 30-35 milioni di euro per assicurarsi il centrale brasiliano, tra i top assoluti nella scorsa stagione di Serie A. La cessione di Bremer servirà per finanziare gran parte del mercato in entrata del Torino. Ecco perché i granata stanno perseguendo l'obiettivo di innescare un'asta. A riferirlo è 'calciomercato.com'.