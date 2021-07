Calciomercato Milan – Interesse per Dennis Man del Parma

Dennis Man interessa al Milan: scopriamo chi è l'obiettivo di calciomercato dei rossoneri. Il Parma lo ritiene incedibile, almeno per ora

Riccardo Varotto

Il Milan prosegue il proprio calciomercato e sembra aver messo gli occhi su Dennis Man del Parma. Il giocatore è reduce dalla retrocessione con i Ducali durante l'ultima stagione di Serie A e potrebbe cambiare aria, nonostante sia arrivato in Emilia a gennaio 2021. A riportare questa voce di mercato è l'edizione odierna di Tuttosport: i rossoneri cercano rinforzi sulla trequarti e Man sarebbe un profilo interessante ed in linea con il progetto giovani della società, dato che parliamo di un classe '98.

Dennis Man al Milan: conosciamolo meglio

Dennis Man ha origini rumene e gioca nel Parma da gennaio 2021. Dal 2016 al 2021, ha collezionato ben 87 presenze e segnato 34 gol con la maglia dello Steaua Bucarest in Romania. Parliamo di un giocatore davvero estroso, di piede mancino, abile a giocare su più zone della trequarti. Egli predilige partire dalla fascia destra per rientrare e calciare a giro, ma può anche sfruttare la sua tecnica per andare via in dribbling sulla fascia sinistra. Volendo, può anche fare il trequartista.

Il Parma ha investito ben 13 milioni per acquistarlo nel mercato di gennaio: un vero e proprio colpo grosso per la squadra del Presidente Kruse, il quale crede fortemente nel giocatore. In 5 mesi con la maglia crociata, Man ha messo a segno 2 gol in 14 presenze. Oltre alle due reti, il contributo del rumeno è stato importante per dare dinamicità alla fase offensiva parmense: molte delle azioni d'attacco dei Ducali passavano dai suoi piedi.

Il neo allenatore EnzoMaresca ha fatto sapere che non intende privarsi di Man per la prossima stagione: l'obiettivo del Parma è quello di tornare subito in Serie A e il giovane esterno sarà un perno degli emiliani. Ci sarà da capire se il giocatore accetta di giocare la Serie B, dato che numerose squadre in giro per l'Europa sembrano interessate: tra queste c'è il Milan.

Man al Milan se parte Castillejo?

Come detto in precedenza, la posizione ideale di Man è quella di esterno destro per rientrare sul mancino. Su quella corsia, il Milan ha già AlexisSaelemaekers e Samu Castillejo. Il belga non è sul mercato, mentre lo spagnolo si ed ha qualche richiesta dalla Spagna, ma per ora nulla di concreto. Se dovesse partire, il Milan potrebbe andare con decisione su Man: il costo del cartellino però è abbastanza elevato.

Il Parma chiede almeno 15/20 milioni di euro per lasciar partite il giocatore, ma non è da escludere che i rossoneri possano inserire qualche contropartita nell'affare. Milan, si torna su un vecchio amore per la trequarti: le ultime >>>