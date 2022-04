Calciomercato Milan – Ala destra, l’ultima idea di Maldini e Massara

Il Milan, in vista del prossimo calciomercato estivo, sarà sicuramente uno dei club più attivi. Il club di Via Aldo Rossi, infatti, dovrà sostituire Alessio Romagnoli e Franck Kessié, che partiranno a parametro zero. Quindi, dovrà puntellare l'organico con rinforzi di qualità per poter affrontare una Champions League da protagonista. Sempre, però, rispettando certi parametri economici e paletti finanziari. Uno dei ruoli dove Paolo Maldini e Frederic Massara cambieranno rotta sarà quello di esterno destro d'attacco.