Calciomercato Milan – Quattro attaccanti nel mirino per gennaio

Le ultime news sul calciomercato del Milan: i rossoneri hanno in mente 4 nomi per la sessione invernale nel caso in cui dovessero comprare

Daniele Triolo

Il Milan potrebbe operare, nella sessione di calciomercato di gennaio, per irrobustire il proprio reparto offensivo qualora Zlatan Ibrahimovic ed Olivier Giroud non fornissero adeguate garanzie dal punto di vista fisico. Lo ha riferito il quotidiano 'Tuttosport' in edicola questa mattina.

Così fosse, il Milan avrebbe quattro nomi sul taccuino: Andrea Belotti del Torino, che andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2022; poi Julián Álvarez, argentino del River Plate. Senza dimenticare, più sullo sfondo, i profili di Lorenzo Lucca del Pisa e di Darwin Núñez del Benfica.