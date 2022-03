Calciomercato Milan – Interesse dall’Inghilterra per Noa Lang

Fra i nomi in sede di calciomercato maggiormente accostati al Milan c'è anche quello di Noa Lang, che sembra però vicino alla Premier League

Uno dei nomi in ottica calciomercato più importanti per il Milan è quello di Noa Lang, trequartista classe 1999 in forza al Bruges. Il giovane attaccante, autore fino ad ora di otto gol e ben dodici assist, interessa oltre che a Paolo Maldini anche ad una club inglese, nello specifico l'Arsenal.