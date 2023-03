Calciomercato Milan – L’Inter in vantaggio per Retegui? Ecco il motivo

Calciomercato Milan, l'Inter ha una carta in più per Retegui

Di recente, si legge, molti club italiani si sarebbero interessati a Retegui. Secondo la rosea, però, l'Inter sarebbe in vantaggio rispetto al Milan e Roma. I nerazzurri infatti, hanno mandato in prestito proprio al Tigre, il giovane Facundo Colidio, pagato dal Boca nel 2017 ben 7 milioni di euro. Questo potrebbe aiutare l'Inter in caso di trattative: i nerazzurri, infatti, potrebbero 'usare' Colidio come carta di sconto per arrivare a Retegui più facilmente. La valutazione dell'attaccante, al momente, sarebbe circa sui 10 milioni di euro. Il prezzo, però, potrebbe presto salire. Per questa, sia Milan e Inter, dovranno muoversi in fretta se vorranno investire sul prossimo attaccante dell'Italia. Calciomercato Milan – Colpo per il futuro: occhi sul ‘nuovo’ Osimhen?