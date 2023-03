Calciomercato Milan – Inter in pole per Retegui: le ultime

I problemi di questo Milan provengono, anche, dalla mancanza di gol. Le punte rossonere, tolto Olivier Giroud , non segnano. Per questo, durante la prossima sessione di calciomercato, la dirigenza potrebbe cercare un attaccante per il prossimo anno. Sul possibile obiettivo del Milan , Mateo Retegui , ci sarebbe il forte interesse dell' Inter . Ecco le ultime.

Calciomercato, Milan occhio all'Inter per Retegui

Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi di Sky Sport, la dirigenza dell'Inter seguirebbe Mateo Retegui da più di un anno e avrebbe un canale privilegiato con il Tigre, visti gli ottimi rapporti nell'operazione Facundo Colidio. A giugno 2023, il Tigre lo riscatterà per 2 milioni e mezzo dal Boca dopo un prestito biennale. Il club di Buenos Aires manterrà il 50% sulla futura rivendita del classe 1999. L'Inter, quindi, sarebbe in pole position per Mateo Retegui. La vetrina internazionale datagli dalle qualificazioni ad Euro2024, potrebbe far lievitare il prezzo, che sarebbe un problema sia per l'Inter e sia per il Milan. A Napoli (e non solo) sicuri, non c’è partita: Milan sfavorito e spernacchiato