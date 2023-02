Calciomercato Milan – Derby con l’Inter per Marcus Thuram?

Calciomercato Milan, nel mirino Marcus Thuram

Inter e Milan, si legge, seguono con attenzione Marcus Thuram, con il Bayern Monaco che si sarebbe defilato dalla corsa per la punta francese. La strada però, per le milanesi, non sarebbe per nulla in discesa. Sull'attaccante del Borussia, infatti, ci sarebbe il forte interesse del Barcellona che avrebbe bisogno di un'alternativa giovane per Lewandowski. L'Inter sarebbe pronta a mettere sul piatto 5 milioni netti più bonus a stagione. Il Milan, che non srebbe contento del supporto di Origi, avrebbe chiesto informazioni su Marcus Thuram pronto a fare uno sgrabo ai cugini dell'Inter. Infine occhio all'Atletico Madrid e al solito acchiappatutto Chelsea. Calciomercato Milan – Diavolo, colpo clamoroso per la panchina?