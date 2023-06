Calciomercato Milan – Anche l’Inter ha messo gli occhi su Loftus-Cheek

Uno dei profili accostati al Milan, forse quello più interessante, per colmare il vuoto lasciato ormai mesi fa dalla partenza di Franck Kessié è stato quello di Ruben Loftus-Cheek, mediano in uscita dal Chelsea. L'addio di Paolo Maldini e Frederic Massara, che spingevano parecchio per l'avanzamento della trattativa, sembra avere messo in stand-by i discorsi. Sebbene comunque l'inglese non sia ancora uscito dai radar del Diavolo.