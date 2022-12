Calciomercato Milan – Anche l’Inter sulle tracce di Hincapié: il punto

Piero Hincapié, obiettivo di calciomercato del Milan, piace all'Inter in vista dell'estate 2023. Ecco perché è entrato nei radar nerazzurri

Daniele Triolo

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola l'Inter di Simone Inzaghi è sulle tracce di Piero Hincapié, classe 2002, difensore centrale mancino del Bayer Leverkusen che si è messo (nuovamente) in luce di recente ai Mondiali in Qatar nel cuore della sua retroguardia, l'Ecuador.

I nerazzurri hanno messo Hincapié nel mirino per vari motivi. Il primo è perché il loro difensore prediletto, il croato Joško Gvardiol, di proprietà del RB Lipsia, piace a tanti top club in Europa e, per questo, i tedeschi hanno messo già su un'asta che dovrebbe portarlo presto in Liga o in Premier League.

Inter su Hincapié: è andato bene ai Mondiali — Il secondo è perché Hincapié potrebbe rappresentare il giusto investimento, nel rapporto qualità/prezzo, nel caso in cui l'Inter si trovasse costretta a dover riempire una casella nel proprio reparto arretrato. Ad oggi, infatti, Milan Škriniar non ha ancora rinnovato il suo contratto con la società di Viale della Liberazione, in scadenza il 30 giugno 2023.

Inoltre, ha aggiunto la 'rosea', c'è incertezza anche sul futuro di Stefan de Vrij (stessa situazione dello slovacco), Francesco Acerbi (che è in prestito secco dalla Lazio) e, per finire, Alessandro Bastoni. Vero che il suo contratto con l'Inter scadrà il 30 giugno 2024, ma è altrettanto vero che non è più così sicuro di avere un lungo futuro in nerazzurro.

I nerazzurri hanno necessità. Ma piace anche a Milan e Napoli! — Per età e prospettiva, è uno dei difensori più 'accattivanti' sulla piazza e piace molto alle squadre inglesi. Se per Gvardiol, dunque, siamo già sugli 80 milioni di euro, con il Chelsea in pole position per prenderlo, per Hincapié la valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Su di lui c'è il Tottenham, ma attenzione alle piste italiane.

Già, perché, come si ricorderà, il nome del centrale dell'Ecuador è finito, da tempo, nella lista degli osservati tanto del Milan quanto del Napoli. Gli Azzurri hanno preso il sud-coreano Kim Min-Jae nell'ultima sessione estiva di calciomercato ma il Diavolo, che ha mollato Sven Botman, non ha più effettuato un maxi-investimento in difesa. Che l'abbia rinviato al 2023? E chi dice che non possa puntare sullo stesso Hincapié?