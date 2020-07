Calciomercato Milan – Intensificati i contatti con la Roma per Schick

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘SportItalia‘ attraverso il suo account ufficiale sul popolare social network ‘Twitter‘, il Milan avrebbe intensificato i contatti con la Roma per Patrik Schick, classe 1996, centravanti ceco che, nell’ultima stagione, ha segnato 10 gol in 26 gare, con 3 assist all’attivo, giocando in prestito in Germania con la maglia del RB Lipsia.

Per 'SportItalia', infatti, Schick sarebbe una prima scelta per Ralf Rangnick, futuro manager del Diavolo, colui il quale, nello scorso calciomercato estivo, aveva voluto portarlo a Lipsia per rilanciarlo dopo due stagioni in chiaroscuro con la maglia del club giallorosso.