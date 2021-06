Calciomercato Milan – Insigne, rinnovo col Napoli a rischio

Alcune voci di calciomercato hanno accostato Insigne al Milan nei mesi scorsi. Il capitano partenopeo potrebbe effettivamente partire.

È un momento difficile e mentre il Milan sembra vivere in un'oasi felice e gestisce senza problemi il proprio calciomercato, in casa Napoli c'è addirittura il rischio di dire addio al proprio capitano Lorenzo Insigne. La mancata qualificazione alla Champions League e la pandemia pesano tantissimo sui conti della squadra partenopea. Ora Aurelio De Laurentiis sta seriamente pensando di tagliare gli stipendi, senza farsi troppi problemi. Potrebbero pagare così il numero 24 classe 1991 e anche Dries Mertens, belga classe 1987. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2022. Con Insigne si stava discutendo il rinnovo, ma proposto al ribasso, mentre il belga non rinnoverà e guadagna 4,5 milioni per un'altra stagione. Troppi.