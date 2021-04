Calciomercato Milan – Insigne, problema ingaggio per il Napoli | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Lorenzo Insigne potrebbe lasciare il Napoli al termine della stagione. Il contratto scade nel 2022

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ieri l'agente di Lorenzo Insigne è stato ospite di Casa Milan. Una visita inaspettata per i media, che certamente non è passata inosservata. L'esterno offensivo del Napoli ha un contratto in scadenza nel 2022 e a fine stagione si incontrerà con il presidente De Laurentiis per cercare un nuovo accordo. La volontà del giocatore classe 1994 è quella di restare, così come quella della società partenopea di trattenerlo nelle prossime stagioni.