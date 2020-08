Calciomercato Milan – Inizia la trattativa con l’Empoli per Ricci: il punto

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Con l’Empoli che ieri sera è stato eliminato dai playoff (in maniera piuttosto rocambolesca con 3 rigori sbagliati in totale nel corso del match) di Serie B dal Chievo Verona, ecco che il Milan, può iniziare a imbastire una trattativa con il club toscano per portare Samuele Ricci in rossonero.

Ricci, giovane centrocampista classe 2001, quest’anno si è messo ben in mostra con il suo club, tanto da attirare le attenzioni di diverse squadre di Serie A, fra cui il Milan. Adesso che la stagione è terminata per entrambe le compagini, ecco che i dirigenti potranno iniziare a intavolare una vera a propria trattativa. Dopo gli affari Ismael Bennacer e Rade Krunic chiusi la scorsa estate, chissà che Milan ed Empoli non trovino l’accordo anche quest’anno per il passaggio di un altro importante talento al Diavolo.

E sempre per quel che riguarda il mercato in entrata, ecco le ultime che riguardano Serge Aurier. Per saperne di più al riguardo, clicca qui >>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓