Calciomercato Milan – Bennacer out: ecco tutti i possibili sostituti

Finito il sogno di alzare al cielo già in questa stagione l'ottava Champions League della sua storia, il Milan di Stefano Pioli si lecca le ferite e torna, giocoforza, a pensare al campionato. Restano, infatti, tre partite di Serie A, contro Sampdoria, Juventus (in trasferta) e Hellas Verona, per concludere la stagione. E il Diavolo non sa ancora se, nella stagione 2023-2024, giocherà ancora in Champions oppure se sarà retrocesso in Europa League.