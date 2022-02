Calciomercato Milan – L’indiscrezione: “Accordo Romagnoli-Juventus”

Alessio Romagnoli avrebbe già un accordo con la Juventus a partire dalla prossima stagione. Ultima stagione al Milan dunque per il capitano?

La Juventus di Massimiliano Allegri ha tanti calciatori in rosa il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno . Si tratta, per esempio, dell'ex rossonero Mattia De Sciglio , ma anche di Giorgio Chiellini , Juan Cuadrado , Federico Bernardeschi e, soprattutto, della 'Joya' argentina Paulo Dybala .

Possibile, poi, che i bianconeri mettano sul mercato, in estate, Matthijs de Ligt, difensore centrale che piace a tanti top club in Europa (su tutti Barcellona e Bayern Monaco). In entrata, però, la 'Vecchia Signora' potrebbe mettere a segno un bel colpo in entrata: Alessio Romagnoli.