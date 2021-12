Calciomercato Milan – Incontro tra Maldini e Riso per il rinnovo di Tonali

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, c'è stato un incontro tra Maldini e Riso per discutere di un eventuale rinnovo di Sandro Tonali

Il futuro del centrocampo del Milan ha un nome un cognome: Sandro Tonali. Il classe 2000, dopo aver disputato lo scorso anno una stagione condita da alti e bassi, quest'anno sta sicuramente dimostrando di meritare di vestire la maglia rossonera. Grandi prestazioni e due gol all'attivo per l'ex Brescia, il quale ha anche cambiato di recente l'agente passando nella scuderia di Giuseppe Riso. E a proposito del noto procuratore, secondo quanto riferisce Sportitalia nei giorni scorsi c'è stato un incontro con Paolo Maldini per parlare di un rinnovo del suo assistito con adeguamento di contratto. Milan, le top news di oggi: Diallo nome forte. Kessié via a zero.