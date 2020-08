Calciomercato Milan – Incontro per Godfrey: ecco chi è

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Una stagione finita in maniera egregia quella del Milan, che in vista del prossimo anno punta a migliorare un sesto posto che non può convincere. Bisognerà puntellare tutti i reparti, a partire dalla difesa, in cui le permanenze di Mateo Musacchio e Leo Duarte non sono così certe. In questo senso, secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.it’, il Milan avrebbe avuto un incontro con gli intermediari della trattativa per Ben Godfrey, difensore centrale del Norwich.

Il club inglese, appena retrocesso in seconda divisione, non intende però fare sconti a nessuno e valuta il giocatore circa 30 milioni di euro. Attenzione anche al Napoli, che potrebbe avere un contatto per Godfrey nelle prossime settimane.

