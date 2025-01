Jorge Mendes è in Italia e nelle prossime ore incontrerà la dirigenza del Milan per discutere del possibile trasferimento di Joao Felix

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira , Jorge Mendes è arrivato in Italia e nelle prossime ore incontrerà la dirigenza del Milan per discutere del possibile trasferimento di Joao Felix . L’attaccante portoghese, attualmente al Chelsea, potrebbe lasciare Londra con la formula del prestito, e i rossoneri stanno valutando l’operazione per rinforzare il reparto offensivo.

Il talento ex Atletico Madrid non ha trovato continuità con i Blues e il suo futuro è ancora tutto da decidere. Il Milan, che segue il giocatore da tempo, potrebbe approfittare della situazione per regalare a Conceicao un rinforzo di qualità in vista della seconda parte di stagione.