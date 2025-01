Calciomercato Milan, incontro con l’agente di Emerson Royal: ecco quando

Il Milan si prepara alla sfida di Champions League contro il Girona ma il calciomercato non si ferma mai, neanche a pochi minuti da una partita. I dirigenti rossoneri stanno lavorando per donare a Sergio Conceicao nuove pedine ma ascoltano anche possibili offerte per quanto riguarda le cessioni. Fra i giocatori che potrebbero lasciare Milanello c'è anche Emerson Royal, terzino brasiliano arrivato in rossonero proprio questa estate.