Calciomercato Milan – Incontro con il Cagliari per Conti e Pobega | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: incontro con il Cagliari per il terzino Andrea Conti e per il centrocampista Tommaso Pobega

Novità relative al calciomercato del Milan. Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, ha incontrato a Casa Milan la dirigenza rossonera. Nel mirino, secondo il giornalista Nicolò Schira, ci sono due giocatori: TommasoPobega e Andrea Conti. Entrambi potrebbero essere ceduti, anche se le loro situazioni sono diverse: il centrocampista sta continuando a giocarsi le sue chance di rimanere in rossonero in questo precampionato, mentre il terzino è in uscita ormai da tempo. Vedremo se ci saranno sviluppi nelle prossime ore. Milan-Florenzi, si può fare! Le ultime notizie sull'operazione di mercato >>>