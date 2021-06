Calciomercato Milan – Incerto il futuro di Pobega | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: incerto il futuro di Tommaso Pobega. Il club rossonero lo valuterà in ritiro

Il Corriere dello Sport si sofferma sul futuro di Tommaso Pobega. Rientrato dal prestito allo Spezia, il Milan lo valuterà in ritiro e deciderà se cederlo nuovamente o eventualmente inserirlo definitivamente in rosa. Il centrocampista ha fatto molto bene sia in Liguria e sia in Under 21, e dunque non è escluso che possa giocarsi le carte del Milan. Intanto il Milan pensa alla cessioni. Tesoretto da 50 milioni.