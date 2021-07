Calciomercato Milan – In stand-by la cessione di Conti alla Sampdoria

Andrea Conti saluterà il Milan in questa sessione di calciomercato, ma ad oggi la trattativa con la Sampdoria è in stand-by

Riccardo Varotto

La cessione di Andrea Conti è una delle priorità del Milan in questo calciomercato. Il terzino non rientra nei piani di Stefano Pioli e quindi cambierà aria, anche se non è semplice trovare acquirenti. Il giocatore dovrà per forza essere ceduto a titolo definitivo, dato che ha il contratto in scadenza nel 2022 ed è l'ultima occasione per provare a monetizzare.

Attualmente Conti pesa a bilancio per 4,8 milioni di euro, quindi serve una cifra superiore a questa per fare in modo che il Milan abbia una plusvalenza garantita in caso di cessione del laterale destro.Una squadra molto interessata a Conti è la Sampdoria di Roberto d'Aversa: l'ex tecnico del Parma ha già conosciuto il giocatore durante l'ultima stagione e vorrebbe riaverlo con sé.

Nonostante ciò, la trattativa stenta a decollare perché il Diavolo chiede circa 5 milioni per il cartellino, mentre i blucerchiati attualmente non sono disposti a versare questa cifra. Prima di spendere, la squadra di Massimo Ferrero deve vendere qualche esubero e monetizzare; solo in quel momento partirà l'assalto per Conti. Dalot, Brandt e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.