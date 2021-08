Calciomercato Milan – In corsa per Messias: la richiesta del Crotone

Junior Messias, obiettivo di calciomercato del Milan, piace molto anche al Torino che ieri ha incontrato la dirigenza del Crotone. Il punto

Daniele Triolo

Il Milan, alla ricerca di un elemento offensivo sulla trequarti in questo calciomercato estivo, resta in corsa per Junior Messias. Ne hanno parlato il 'Corriere dello Sport' e 'Tuttosport' oggi in edicola. I rossoneri potrebbero affondare il colpo sul brasiliano del Crotone, classe 1991, soprattutto nel caso in cui il Getafe concretizzasse l'interesse per Samu Castillejo con un'offerta di almeno 8 milioni di euro per il club di Via Aldo Rossi.

Messias, autore di 9 gol e 5 assist in 37 partite tra Serie A e Coppa Italia nell'ultima stagione in Calabria, piace, però, anche a tante altre società oltre che a quella rossonera. In lizza, per assicurarsi il cartellino del nativo di Belo Horizonte, che non ha intenzione di scendere in Serie B con i pitagorici, ci sono Sassuolo, Napoli, Fiorentina e, soprattutto Torino. I granata, nello specifico, hanno avuto ieri un incontro con la dirigenza del Crotone per Messias.

'Tuttosport' ha spiegato come, dal summit tra il direttore sportivo granata, Davide Vagnati, e quello rossoblu, Giuseppe Ursino, sia scaturita una fumata grigia. Il Crotone, per cedere Messias in questo calciomercato estivo, al Milan o a qualunque altra squadra, non scende dalla valutazione di 10 milioni di euro (anche 8 più 2 di bonus vanno bene). Il Torino, finora, si è fermato ad una proposta di 7 milioni di euro.

Nonostante, questo ha riferito il quotidiano torinese, il giocatore sudamericano abbia voglia di raggiungere i granata e di mettersi a disposizione di Ivan Juric. Il Milan, quindi, al momento non è ancora tagliato fuori nella lotta all'acquisto del cartellino del numero 30 degli 'Squali'. Milan, finalmente Bakayoko: tutti i dettagli sul suo ritorno in rossonero >>>