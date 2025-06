Calciomercato Milan, in attacco l'obiettivo è Lucca: la situazione

Calciomercato Milan, in attacco fari puntati su Lucca

Esploso nel Pisa (13 gol in 27 partite nella stagione 2020-2021 in Serie C), Lucca ha vissuto un anno difficile, sempre in Toscana, nella stagione successiva (6 gol in 34 partite in Serie B). Ciò, però, non ha impedito all'Ajax di portarlo in Olanda. Ad Amsterdam, l'attaccante di Moncalieri ha diviso la sua annata tra Prima Squadra (2 gol in 16 partite) e Seconda Squadra (6 gol in 14 partite). Quindi, il ritorno in Italia.