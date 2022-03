Calciomercato Milan – In arrivo i 3 milioni di Pessina: le ultime news

Il calciomercato del Milan vide nel 2017 uno scambio con l'Atalanta, con Andrea Conti che arrivò in rossonero e Matteo Pessina a Bergamo

Il club milanese si riservò infatti una clausola relativa alla futura rivendita del 50% , che però verrà annullata non appena Pessina toccherà quota 100 presenze ufficiali con i nerazzurri.

Fino ad ora, il centrocampista della nazionale ha collezionato in campionato 87 presenze con la maglia della Dea. Possibile dunque che il tutto si annulli nel corso della prossima stagione.

A quel punto, la formazione di via Aldo Rossi incasserà direttamente 3 milioni di euro, senza più dover aspettare la vendita del ragazzo. Le Top News di oggi sul Milan: passi in avanti per Origi, esclusiva Ariedo Braida