Calciomercato Milan – Ilicic si è nuovamente proposto ai rossoneri

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, potrebbe prendere Josip Ilicic dall'Atalanta. Della situazione dello sloveno ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, spiegando come si stia allenando a Zingonia agli ordini di Gian Piero Gasperini, ma, nei fatti, di come voglia cambiare aria.

Ilicic, i cui rapporti con il tecnico orobico non sono più idilliaci, consapevole di non aver molto spazio nel futuro della 'Dea', vorrebbe andare via e, secondo il quotidiano romano, si sarebbe nuovamente proposto al Milan. Il Diavolo continua a sembrargli la destinazione migliore, anche perché lui a Milano già abita.

Ma cosa ne pensa il club di Via Aldo Rossi? Il Milan sarebbe anche interessato ad acquistare Ilicic in questo calciomercato estivo. Anche perché, ad onor del vero, la formazione di Stefano Pioli necessita di un rinforzo di qualità nel ruolo di esterno destro. Nella fattispecie, di un calciatore con più gol ed assist nelle gambe rispetto ad Alexis Saelemaekers e Samu Castillejo (quest'ultimo in vendita).

Inoltre, Pioli vorrebbe un giocatore in grado di saltare l'uomo con facilità. L'identikit di Ilicic. Ci sarebbe, però, un ostacolo verso la felice conclusione di un'eventuale trattativa. Ovvero, le richieste dell'Atalanta. I nerazzurri non vogliono svendere nessuno, neanche Ilicic che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 (con opzione per un'ulteriore stagione). Figurarsi ad una diretta concorrente come il Milan.

Toccherà, dunque, allo sloveno ed al suo entourage cercare di liberarsi a cifre congrue per il Milan. Difficile che ciò possa accadere in questa fase del mercato. Più probabile, invece, che il discorso possa cambiare negli ultimi giorni di agosto. Calabria ha parlato di Donnarumma, Calhanoglu e Kessié >>>