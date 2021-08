Calciomercato Milan – Ilicic può arrivare a fine agosto: il motivo

Josic Ilicic al Milan, affare da ultimi giorni di calciomercato. Il Corriere dello Sport fa un'analisi della situazione nell'edizione odierna

Riccardo Varotto

Josip Ilicic è un profilo che piace molto al Milan per rafforzare la trequarti in questo calciomercato. Lo sloveno è in uscita dall'Atalanta e il Diavolo tiene d'occhio la situazione da molto vicino. I contatti con l'entourage del giocatore sono già stati avviati. Pare che ci sia anche un accordo di massima per il contratto, ma manca ancora l'intesa con i bergamaschi.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che l'affare potrebbe andare in porto negli ultimi giorni di mercato. Il motivo è semplice: i rossoneri puntano ad ottenere Ilicic ad un prezzo di saldo, ma attualmente l'Atalanta spara alto e chiede una cifra superiore ai 7 milioni. La cifra, che a prima vista potrebbe non risultare eccessiva se consideriamo la qualità del giocatore, viene ritenuta elevata per via dell'età e della volontà del giocatore, il quale ha fatto sapere di voler cambiare aria.

Paolo Maldini e Ricky Massara vorrebbero puntare ad un prestito con diritto di riscatto, ma la Dea non apre a questo tipo di affare. La situazione potrebbe cambiare verso fine agosto, dato che l'Atalanta non vorrà tenere in rosa un esubero.