Calciomercato Milan – Ilicic, proseguono i contatti con l’Atalanta: il punto | PM News

Le ultime sul calciomercato del Milan: la dirigenza rossonera punta su Ilicic, calciatore in uscita dall'Atalanta. Ecco come stanno le cose

Il Milan potrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto. Ilicic ha un contratto in scadenza nel 2022, ma l'Atalanta potrebbe rinnovare il contratto allo sloveno di un anno e cederlo così ai rossoneri in prestito. A quel punto si dovrebbe trovare l'accordo sulla cifra del diritto di riscatto, che presumibilmente non sarà molto alto. Insomma, sembrano crearsi pian piano le condizioni per il trasferimento di Ilicic. Vedremo se l'affare si concretizzerà o meno negli ultimi giorni di mercato. Lo sloveno, come detto, non vede l'ora di vestire la maglia rossonera. Sondaggio del Milan per Politano: ecco le novità.