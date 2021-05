Calciomercato Milan – Ilicic piace anche alla Lazio: la richiesta dell’Atalanta

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan è Ilicic, che però è corteggiato da molti club. Ecco tutte le ultime notizie.

Non continuerà nell'Atalanta il prossimo anno Josip Ilicic, che è uno dei giocatori che il Milan segue in questo calciomercato. I rossoneri lo monitorano da tempo, ma devono fare i conti anche con la Lazio, che è sulle sue tracce. Lo sloveno, classe 1988, potrebbe essere il rinforzo ideale per entrambe sulla trequarti. Il Milan sembra essere un po' in vantaggio rispetto ai biancocelesti, anche grazie a Frederic Massara, che ha un ottimo rapporto col giocatore. Il contratto di Ilicic è in scadenza nel 2022 e per questo è difficile che possa partire per cifre troppo alte. La richiesta è di 8,5 milioni e potrebbe essere accontentata. Leggi la nostra intervista esclusiva con Damiani >>>