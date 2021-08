Calciomercato Milan – Ilicic non tramonta: possibile opzione last minute

Le ultime sul calciomercato del Milan. Secondo quanto riferisce il 'Corriere della Sera' Josip Ilicic è una possibile opzione last minute

A tenere banco in casa Milan è sempre la questione trequartista. Dopo aver chiuso l'arrivo di Alessandro Florenzi e con Tiemoué Bakayoko e Pietro Pellegri sempre più vicini, i rossoneri potrebbero concentrarsi su quella porzione di campo. Hakan Calhanoglu non è stato ancora sostituto, per questo motivo si attendono le prossime mosse. Secondo quanto riferisce il 'Corriere della Sera' Josip Ilicic rimane ancora un'opzione last minute per il Milan se non andranno in porto altre soluzioni. Alessandro Florenzi è ufficialmente un giocatore del Milan: il comunicato del club