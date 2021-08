Calciomercato Milan – Ilicic: cessione ancora possibile, ma… | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Josip Ilicic, calciatore dell'Atalanta, rimane una possibilità. Ecco il punto della Gazzetta

La Gazzetta dello Sport si concentra sul calciomercato del Milan e fa il punto su Josip Ilicic . Lo sloveno aveva manifestato chiaramente l'idea di andarsene, soprattutto quando sono aumentati i contatti con il club rossonero, ma poi le cose sono cambiate. L'offerta del Diavolo, infatti, non è arrivata e non sembra essere neanche così imminente, nonostante i diversi colloqui avuti tra le due società.

Ilicic in ogni caso resta una possibilità. L'Atalanta può cederlo, ma deve arrivare un'offerta adeguata, visto che non ha l'intenzione di regalarlo. Il Milan aspetta e valuterà probabilmente a fine calciomercato se tentare l'affondo definitivo o meno. Le cose potrebbero cambiare nel caso in cui la società bergamasca acquistasse un altro attaccante: a quel punto uno tra Ilicic e Miranchuck sarebbe di troppo. Il Milan punta tutto su Yacine Adli. Ecco come stanno le cose.