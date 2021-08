Calciomercato Milan – Ilicic bloccato a Bergamo. Ma può ancora partire

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Josip Ilicic potrebbe restare all'Atalanta. Salvo offerte negli ultimi giorni di trattative ...

Il Milan potrebbe ancora prendere Josip Ilicic in questa sessione di calciomercato. Questo può accadere nonostante, in questo momento, sia più probabile che lo sloveno, classe 1988, resti alla corte di Gian Piero Gasperini all'Atalanta. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa partita.

Ilicic ieri ha giocato e dato spettacolo nell'amichevole della 'Dea' contro l'Alessandria. Addirittura 7-1 il risultato finale in favore degli orobici e doppietta per l'ex Fiorentina e Palermo, che ha giocato 60' prima di essere sostituito da Ruslan Malinovskyi. All'Atalanta si augurano che Ilicic resti e, nei giorni scorsi, Gasperini gliel'ha chiesto, trovando anche la disponibilità da parte dell'esperto calciatore.

A meno che, ha sottolineato la 'rosea', non arrivino alla famiglia Percassi ritenute congrue al valore del calciatore sloveno (l'Atalanta valuta almeno 8 milioni di euro il suo cartellino). A quel punto il Milan potrebbe tornare in gioco, in questo calciomercato estivo, per prendere Ilicic negli ultimi giorni di trattative. Gasperini preferirebbe una soluzione 'nuova' per la sua Atalanta sulla fascia, uno come Jérémie Boga del Sassuolo o Jonathan Ikoné del Lille.

Ma si accontenterebbe della permanenza del suo numero 72 in organico. Gasperini, infatti, considera Ilicic più funzionale, nel suo sistema tattico, rispetto al russo Aleksey Miranchuk. E Ilicic in questi anni, va detto, ha fatto spesso le fortune della squadra nerazzurra, tanto in Serie A quanto, soprattutto due anni fa, in Champions League.