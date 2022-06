Calciomercato Milan – Dalla Turchia: “Duarte vuole restare al Basaksehir”

Leo Duarte può restare all'Istanbul Basaksehir. Il difensore brasiliano di proprietà del Milan ha giocato nel club turco per UN anno e mezzo in prestito con diritto di riscatto. In poco tempo è diventato un titolare inamovibile della squadra disputando ben 56 partite. Come riportato dall'agenzia di stampa Ihlas News Agency, proseguono le trattative con il club rossonero per abbassare la cifra. Il giocatore ha già dato piena disponibilità alla permanenza nella squadra di Istanbul.