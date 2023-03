Calciomercato Milan – Il Tottenham ha messo gli occhi su Maignan

Tra i protagonisti della stagione dello Scudetto in casa Milan c'è sicuramente Mike Maignan. L'estremo difensore transalpino, purtroppo per i rossoneri, ha poi subito un grave infortunio prima del Mondiale in Qatar, che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per più di cinque mesi. Tornato disponibile, poi, ha fatto sentire la sua presenza in campo e il passaggio del turno in Champions League contro il Tottenham è stato possibile anche grazie ad una sua parata nei minuti di recupero su Harry Kane.