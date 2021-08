Calciomercato Milan – Il saluto del Chelsea: “Ti auguriamo il meglio”

Tiemoué Bakayoko è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Ecco il saluto del Chelsea via Twitter: "Ti auguriamo il meglio"

Tiemoué Bakayoko è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il centrocampista torna a vestirsi di rossonero dopo l'esperienza nella stagione 2018-2019. Il Chelsea, attraverso il proprio profilo Twitter, ha salutato il giocatore con poche, semplici, parole: "Bakayoko torna in Italia in prestito. Noi gli auguriamo il meglio per la stagione". Ecco il post.