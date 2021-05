Calciomercato Milan – Il riscatto di Tomori è una priorità: si tratta

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Fikayo Tomori ha convinto tutti. Il Diavolo vuole trattenerlo in rossonero a titolo definitivo

La priorità di calciomercato del Milan , dopo aver definito l'arrivo di Mike Maignan , è il riscatto di Fikayo Tomori dal Chelsea . Lo ha evidenziato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il Milan vuole completare l'acquisto a titolo definitivo del difensore centrale, che si è ampiamente meritato la conferma in rossonero con le prestazioni sul campo.

Tomori, giunto a gennaio in prestito con diritto di riscatto dai 'Blues', ha giocato 22 gare tra Serie A , Europa League e Coppa Italia con la maglia del Milan, segnando un gol sul campo della Juventus in campionato. Il Milan ha la facoltà di riscattarlo versando 28 milioni di euro nelle casse del Chelsea: cifra importante, che il Diavolo cercherà di limare verso il basso.

La volontà del Milan di riscattare Tomori non è minimamente in discussione, così come la necessità di iscrivere a bilancio, per lui, una cifra consistente. Il Milan, infatti, ritiene Tomori un leader anche della squadra che rinforzerà per il ritorno in Champions League dopo sette anni.