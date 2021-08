Calciomercato Milan – Il Real Madrid scarica Isco: rossoneri vigili

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Isco non rientra nei progetti del Real Madrid. Il Diavolo può tentare l'assalto all'andaluso

Il Milan ha la grande occasione di prendere Isco dal Real Madrid in questa sessione estiva di calciomercato. Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. I 'Blancos', infatti, hanno fatto capire a Isco che, in questa stagione, non ci sarà spazio per lui se non in panchina o in tribuna. Il fantasista andaluso non rientra nei progetti tecnici di Carlo Ancelotti ed è a caccia di una squadra che possa rilanciarlo dopo le ultime annate non certo indimenticabili a Madrid.