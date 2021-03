Calciomercato Milan – Il Real Madrid rivuole Theo Hernandez | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Secondo alcune voci dalla Spagna, il Real Madrid vorrebbe riprendere il terzino del Milan Theo Hernandez

Stando a quanto riportato da 'Don Balon', il Real Madrid vorrebbe riportare nella capitale spagnola Theo Hernandez. Ceduto proprio ai rossoneri per circa 20 milioni di euro, i 'blancos' adesso dovrebbero presentare un'offerta intorno ai 60 milioni per strapparlo ai rossoneri. Un'operazione sicuramente non facile, con il 'Diavolo' che non ha assolutamente intenzione di privarsi del terzino francese e sul quale punta molto per tornare grande. Verso Milan-Manchester United: le ultime sulle condizioni di Leao, Ibrahimovic e Bennacer.