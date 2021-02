Calciomercato Milan – Il punto sul rinnovo di Calabria | News

Calabria vuole restare al Milan

Come ricordato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola, Davide Calabria è in scadenza di contratto con il Milan nel 2022. Il terzino destro gode della fiducia di Paolo Maldini e ha ribadito più volte che vuole restare in rossonero. Una volta definiti gli accordi con i giocatori in scadenza nel 2021, la società si dedicherà ai tesserati con il contratto in scadenza l’anno prossimo.

Calabria è alla sua 14esima stagione con i colori rossoneri tra settore giovanile e prima squadra. Ha giocato 138 partite e segnato 5 reti con i ‘grandi’ tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. Quella di quest’anno è sicuramente la sua miglior stagione da quando gioca in Serie A.