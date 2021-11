Calciomercato Milan – Il punto sui rinnovi di Theo, Bennacer e Leao

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Theo Hernández, Ismaël Bennacer e Rafael Leao sono tutti in scadenza il 30 giugno 2024

Daniele Triolo

Il Milan, molto presto, potrebbe piazzare tre colpi di calciomercato. Non si tratta, però, di nuovi acquisti per gennaio, bensì di tre importanti rinnovi di contratto per i suoi calciatori. Secondo quanto riferito, infatti, dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Diavolo ha intenzione di prolungare gli accordi con Theo Hernández, Ismaël Bennacer e Rafael Leao.

Il club di Via Aldo Rossi vorrebbe blindare al più presto i suoi gioielli, che andranno in scadenza il 30 giugno 2024. I lavori, su tutti e tre i fronti, al momento, restano in corso. Da 'Casa Milan', in base alle informazioni in possesso del quotidiano romano, però, trapela fiducia. Per tutti e tre, infatti, si potrebbero chiudere positivamente i negoziati entro la fine di quest'anno solare.

Theo Hernández, Bennacer e Leao sono tre elementi molto giovani (classe 1997 i primi due, 1999 il portoghese), ma già protagonisti nel Milan di Stefano Pioli. Tutti hanno come desiderio quello di continuare a giocare in rossonero anche nell'immediato futuro e la società intende accontentarli. Ritoccando anche decisamente verso l'alto il loro ingaggio. Milan, duello con la Juventus per un top player in Serie A. Le ultime >>>